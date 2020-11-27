Авторынок столкнулся с дефицитом предложения

Для российского авторынка уходящий 2020 год характерен не только беспрецедентным падением продаж в первом полугодии, но и довольно активным ростом во втором. Кто бы мог предположить, что после абсолютно провального апреля (по разным оценкам - в зависимости от методики подсчета - это минус 60-70 процентов) в октябре мы увидим неплохой подъем?

"Хорошими результатами продаж в октябре традиционно начинается предновогодняя гонка, - сообщил председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)Томас Штэрцель. - В первом месяце IV квартала рост продаж новых автомобилей по сравнению с октябрем 2019 года составил 7 процентов - и это пока самый высокий показатель в 2020 году. Такой высокий результат объясняется, прежде всего, успехами крупных игроков, имеющих производство в России, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках. В годовом выражении разрыв с прошлым годом сократился до минус 12,1 процента. Но впереди нас ждут еще два месяца активных продаж".

Опираясь на октябрьскую активность покупателей, эксперты комитета автопроизводителей АЕБ подкорректировали прогноз продаж легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам года: объем в 1 миллион 522 тысяч, по их мнению, вполне может стать реальностью.

У экспертов аналитического агентства АВТОСТАТ прогнозы примерно такие же. Так, в ходе онлайн выставки MIMS Automechanika Moscow Digital исполнительный директор компании Сергей Удалов, отвечая на вопрос "РГ", предсказал 10-прецентное падение рынка, примерно до полутора миллионов единиц. Такой показатель очень напоминает результаты 2016 года (1,47 миллиона), ставший отправной точкой для роста рынка в последующие два, а для некоторых сегментов и три года.

При этом, считает эксперт, динамика обновления парка снизится с 4-6 до 2 процентов в год, несмотря на преклонный возраст транспортных средств в России. Так, средний возраст автобусов в стране перевалил за 16 лет, грузовиков - за 15, а легковушек -за 13.

Рынок автомобилей с пробегом традиционно пострадал в меньшей степени: за 10 месяцев спад составил менее процента, что в принципе, в пределах погрешности подсчета. Зато по итогам года здесь возможен рост в 1 процент, до 5,45 миллиона единиц.

Пока лидером продаж новых автомобилей в России выступает LADA (255 тысяч), и до конца года ее вряд ли догонит какой-либо иностранный бренд. По крайней мере, пока отставание конкурентов весьма приличное: идущие следом в рейтинге два корейских бренда отстают на 100 и 130 тысяч единиц.

Что касается роста цен на новые авто, то в этом году он составит около 6,5 процента, средняя стоимость автомобиля на рынке превышает 1,6 миллиона рублей. С 2014 года, когда наблюдался пик продаж, средняя цена выросла на 66 процентов из-за курса доллара. А в будущем году возможно увеличение стоимости авто еще на 10 процентов.

При этом на рынке, по словам президента Ассоциации автодилеров Вячеслава Зубарева, наблюдается дефицит практически всех марок и моделей. Это "РГ" подтвердили и в компании АвтоСпецЦентр. "Продажи новых авто за 10 месяцев сократились на 15 процентов, с пробегом - на 9. Общее падение составило 14 процентов. Спад продаж по Москве оказался сильнее, чем по России в целом, так как в столице в апреле-мае дилерские центры не работали вообще, а в регионах функционировали. В принципе, могли бы продать больше, но машин нет: рынком сейчас управляет доступность автомобилей".