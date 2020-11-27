Законопроект Белгородской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 95 247 734,6 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 102 662 954,6 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области на 1 января 2022 года в сумме 35 251 389 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему закону;

прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 7 415 220,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 и 2023 годы:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 95 679 569,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 100 549 319,8 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 102 125 022,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 491 746,2 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 105 181 929,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 767 125,5 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области на 1 января 2023 года в сумме 36 299 082 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 38 118 442 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему закону;

прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2022 год в сумме 6 445 452,6 тыс. рублей и прогнозируемый дефицит на 2023 год в сумме 4 632 609,2 тыс. рублей.

Статья 2. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 3. Нормативы распределения отдельных видов доходов между бюджетами бюджетной системы Белгородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения отдельных видов доходов между областным бюджетом и бюджетами городских округов и муниципальных районов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

2. В соответствии с пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских поселений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, распределенных в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета, бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских поселений, сельских поселений и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета, бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских поселений, сельских поселений - органов государственной власти Белгородской области, государственных органов Белгородской области и казенных учреждений Белгородской области согласно приложению 7 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной власти согласно приложению 8 к настоящему закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета - органов государственной власти Белгородской области согласно приложению 9 к настоящему закону.

Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 12 865 145,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12 894 331,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 13 141 162,5 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Белгородской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Белгородской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему закону.

Государственные программы Белгородской области подлежат приведению в соответствие с настоящим законом до 1 апреля 2021 года.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Белгородской области и предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, включаемые в государственные программы Белгородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему закону.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему закону.

7. Обеспечить в 2021 году первоочередное финансирование следующих расходных обязательств:

оплату труда работникам областных казенных учреждений;

публичных нормативных обязательств (социальные выплаты, компенсационные выплаты и т.д.);

оплату жилищно-коммунальных услуг;

субсидий автономным и бюджетным учреждениям при выполнении государственного задания;

100 процентов от бюджетных обязательств по выплате дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов и государственных учреждений Белгородской области

1. Правительство Белгородской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности государственных гражданских служащих и работников областных казенных учреждений.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Белгородской области не принимать в 2021 году решения, приводящие к увеличению штатной численности муниципальных служащих, работников муниципальных казенных учреждений.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере здравоохранения

1. Утвердить бюджет здравоохранения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему закону.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения на 2021 год в сумме 6 432 890,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 691 065,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 960 018,6 тыс. рублей.

Статья 9. Особенности установления отдельных расходных обязательств Белгородской области и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

Установить в 2021 году размер пособия, выплачиваемого опекуну (попечителю), приемному родителю, родителю-воспитателю на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на каждого ребенка в размере, равном величине прожиточного минимума на детей, определенного Правительством Белгородской области за второй квартал 2020 года.

Статья 10. Особенности предоставления бюджетных инвестиций, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Белгородской области и предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций, предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Белгородской области устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Белгородской области в рамках реализации соответствующих государственных программ Белгородской области.

2. Установить, что реализация мероприятий в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности осуществляется по перечню объектов, утверждаемому Правительством Белгородской области в рамках реализации соответствующих государственных программ Белгородской области.

Статья 11. Дорожный фонд Белгородской области

Утвердить бюджет дорожного фонда Белгородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему закону.

Статья 12. Межбюджетные трансферты

1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2021 год - 1,0, на 2022 год - 1,0, на 2023 год - 1,0.

Утвердить расчетный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2021 год в сумме 10 502 129,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9 411 407,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 9 456 638,9 тыс. рублей.

Заменить частично дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц согласно приложению 18 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год в сумме 5 050 360,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 613 294,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 251 964,9 тыс. рублей согласно таблице 1 приложения 20 к настоящему закону.

4. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Белгородской области на 2021 год - 0,78, на 2022 - 0,78, на 2023 год - 0,78.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Белгородской области на 2021 год - 0,81, на 2022 год - 0,79, на 2023 год - 0,77.

Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 433 398,0 тыс. рублей ежегодно согласно таблице 3 приложения 20 к настоящему закону.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2021 год в сумме 43 846 202,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 43 366 085,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 43 399 347,0 тыс. рублей согласно приложению 20 к настоящему закону, из них:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год - 5 050 360,2 тыс. рублей, на 2022 год - 3 613 294,0 тыс. рублей, на 2023 год - 3 251 964,9 тыс. рублей;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов на 2021 год - 500 566,0 тыс. рублей, на 2022 год - 240 000,0 тыс. рублей, на 2023 год - 240 000,0 тыс. рублей;

- субсидии местным бюджетам на 2021 год - 4 525 135,9 тыс. рублей, на 2022 год - 3 893 626,4 тыс. рублей, на 2023 год - 3 578 039,8 тыс. рублей;

- субвенции местным бюджетам на 2021 год - 31 659 782,3 тыс. рублей, на 2022 год - 34 787 015,0 тыс. рублей, на 2023 год - 35 550 638,3 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на 2021 год - 2 110 358,0 тыс. рублей, на 2022 год - 832 150,0 тыс. рублей, на 2023 год - 778 704,0 тыс. рублей.

6. Установить, что в 2021 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в рамках исполнения областного бюджета учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в территориальном органе Федерального казначейства. При передаче указанных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в территориальном органе Федерального казначейства.

7. Установить, что на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета Управлению Федерального казначейства по Белгородской области могут быть переданы полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Статья 13. Резервный фонд Правительства Белгородской области

Установить размер резервного фонда Правительства Белгородской области на 2021 год в сумме 2 130 795,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 798 558,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 468 616,1 тыс. рублей.

Статья 14. Бюджетные кредиты

1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты могут предоставляться бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области из областного бюджета на следующие цели:

- для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области;

- для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

- для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области, - в размере 0,1 процента годовых;

- для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами Белгородской области указанных в части 2 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Белгородской области.

4. Установить, что в 2021 году Правительство Белгородской области вправе провести реструктуризацию денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных районов (городских округов) Белгородской области перед Белгородской областью по бюджетным кредитам (далее - реструктуризация денежных обязательств).

Реструктуризация денежных обязательств осуществляется путем предоставления отсрочки или рассрочки погашения денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) на срок не более трех лет с взиманием платы за пользование средствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурируемой задолженности по основному долгу.

Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципального образования области проводится при соблюдении следующих условиях:

1) отсутствие у муниципального образования области возможности своевременного погашения бюджетного кредита;

2) заключение дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности, предусматривающих обязательства муниципального образования области по погашению задолженности согласно условий основного соглашения, а также возможность ее досрочного погашения;

3) взимание платы за пользование средствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурируемой задолженности по основному долгу.

Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств устанавливаются Правительством Белгородской области.

Статья 15. Обслуживание государственного внутреннего долга Белгородской области

Утвердить в составе расходов областного бюджета бюджетные ассигнования на обслуживание государственного внутреннего долга Белгородской области на 2021 год в сумме 1 667 925 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 791 243 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 978 240 тыс. рублей, в том числе проценты за рассрочку по реструктурированной в 2015 году задолженности по бюджетным кредитам на 2021 год - 1 720 тыс. рублей, на 2022 год - 1 720 тыс. рублей, на 2023 год - 1 720 тыс. рублей, по реструктуризованной в 2017 и 2020 годах задолженности по бюджетным кредитам на 2021 год - 7 330 тыс. рублей, на 2022 год - 6 921 тыс. рублей, на 2023 год - 6 512 тыс. рублей.

Статья 16. Государственные внутренние заимствования Белгородской области

1. Правительство Белгородской области вправе осуществлять государственные внутренние заимствования с целью:

финансирования дефицита бюджета;

погашения государственных долговых обязательств;

пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах областного бюджета.

2. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Белгородской области на 2021 год согласно приложению 21 к настоящему закону и Программу государственных внутренних заимствований Белгородской области на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 22 к настоящему закону.

Статья 17. Государственные гарантии Белгородской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области по государственным гарантиям Белгородской области в валюте Российской Федерации на 1 января 2022 года в сумме 2 458 245,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 2 443 677 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 1 786 776,0 тыс. рублей.

2. Бюджетные ассигнования за счет источников финансирования дефицита областного бюджета на возможное исполнение выданных государственных гарантий Белгородской области по возможным гарантийным случаям на 2021 год в сумме 439 054,0 тыс. рублей, на 2022 год - 359 576 тыс. рублей, на 2023 год - 171 275,0 тыс. рублей.

Статья 18. Особенности исполнения областного бюджета в 2021 году

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

на выполнение обязательств по обеспечению необходимого уровня софинансирования расходных обязательств Белгородской области в случае принятия федеральными органами власти, Пенсионным фондом Российской Федерации решений по предоставлению межбюджетных трансфертов;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в целях исполнения решений налоговых и иных уполномоченных органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

2. Неиспользованные целевые средства, переданные из областного бюджета в местные бюджеты, по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных законом Белгородской области от 13 декабря 2019 года № 431 "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

Статья 19. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области В.В.Гладков







