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27.11.2020 10:53
Рубрика: Власть

Депутат предложила поддерживать семьи, исходя из достижений детей

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова предложила давать семьям меры поддержки, основываясь в первую очередь на достижениях детей. Обращение с инициативой о такой программе под названием "Семейный индекс" она отправила вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Более 870 тысяч семей получат выплаты после рождения или усыновления первого ребенка

Как сообщает RT, предлагается увеличивать коэффициент "семейного индекса" за следующие достижения:

  • - создание семьи и рождение трех детей;
  • - участие и победа ребенка в городских, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях и конкурсах;
  • - окончание ребенком школы, колледжа или вуза с отличием;
  • - получение дополнительного образования (музыкальная школа, художественная школа, театральная школа);
  • - спортивные достижения.

За это семьи предлагается поощрять льготами - при достижении семьей нового уровня в программе их количество будет расти. В частности, одна из предлагаемых наград - уменьшение процентной ставки по ипотеке. Еще один вариант льготы - скидка на приобретение мебели, автотранспорта, отделочных и строительных материалов российского производства.

- Поощрение семьи подобными льготами и запуск "Семейного индекса" приведут к улучшению не только демографической ситуации, но и качества развития нового поколения россиян, - прокомментировала Строкова. Дело в том, что программа позволит стимулировать семьи более ответственно подходить к процессу воспитания детей.

Парламентарий предложила проработать этот механизм силами парламентариев и министерств. Она уточнила, что ни в одной стране мира не существует такой программы.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Ее можно попробовать реализовать на региональном уровне, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия"). При этом только на добровольной основе со стороны семей, добавила она. "Но на уровне Российской Федерации, на мой взгляд, развивать такие лидерские качества в семьях или на конкурсной основе предоставлять им льготы будет неверно, - цитирует слова депутата RT. - Не каждый из нас способен окончить университет с отличием".

Например, ребенок не отличник, но "любовь и взаимопонимание в семье будут на высшем уровне", и это оценить затруднительно, привела пример Бессараб.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума Партии ЛДПР

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