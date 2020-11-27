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27.11.2020 12:46
Рубрика: Спорт

Девятка футболистов рвется в "Первую пятерку"

Текст: Николай Долгополов

Конкурс "Первая пятерка", в котором определяется лучший молодой игрок Российской Премьер-лиги до 21 года, неизменно проводится Детской футбольной лигой (ДФЛ) с 2002-го. Тогда лауреатом признали и, как показало время - не зря, будущего лучшего бомбардира российского футбола зенитовца Александра Кержакова.

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ДФЛ уже определила номинантов своей премии "Первая пятерка" и на этот сезон. Среди девятки претендентов, как сообщается в присланном пресс-релизе, Артем Голубев ("Уфа"), Данил Глебов ("Ростов"), Игорь Дивеев и Кирилл Марадишвили (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Павел Маслов и Наиль Умяров (оба - "Спартак"), Даниил Уткин ("Краснодар").

Президент ДФЛ Виктор Горлов напоминает, что четверо из них - Глебов, Дивеев, Евгеньев, Уткин - претендовали на этот престижный приз и в прошлом году. Именно они составляют костяк молодежной сборной России, которая после затянувшегося периода неудач, завоевала, наконец, право в будущем году сыграть в финале чемпионата Европы. А Дивеев и Евгеньев уж выступили и за национальную сборную. Однако, по мнению бессменного президента ДФЛ, есть и повод для огорчения - впервые за 19 лет истории "Первой пятерки" в число номинантов не попал один форвард.

Лучших из лучших и самого лучшего определят 100 специалистов: это футбольные тренеры, знаменитые игроки и журналисты.

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