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27.11.2020 12:04
Рубрика: Культура

"Двигайся, как вода": Брюсу Ли исполнилось бы 80

Текст: Инга Бугулова
Легендарному актеру, мастеру боевых искусств и философу Брюсу Ли 27 ноября исполнилось бы 80 лет. Он умер на пике славы в 1973 году, но с течением десятилетий поклонников у него меньше не становится. Ли повлиял не только на восточные единоборства, но и на кино, музыку. "Российская газета" вспоминает, что один из самых популярных героев ХХ века говорил в интервью и писал в письмах.


О популярности

Само понятие "суперзвезда" меня очень раздражает, и я сейчас объясню почему. Значение слова "звезда" это просто иллюзия. Это то, как тебя воспринимает публика. Прежде всего, нужно воспринимать себя как актера. Всегда приятно услышать, когда тебе говорят "Парень, ты играешь про супер!". Это же намного лучше, нежели какая-то там "суперзвезда".

О деньгах

У денег как таковых нет смысла. Это лишь инструмент для достижения определенных целей, и нужно понять, что они могут, а главное - чего не могут. Мой отец говорил мне: "В этом году ты заработал десять долларов. В следующем можешь заработать пять. Будь готов".

О настоящей цели боевых искусств

Мне ничего не стоит устроить шоу, ослепить всех непонятными движениями и безумными трюками, показать всем, какой я крутой. Но для того чтобы честно выразить себя без всякого обмана ради собственного самовыражения, дружище, необходимо трудиться в поте лица. Ведь тебе надо всегда быть готовым к решительным действиям. Если я захочу ударить, я это сделаю и выложусь на все сто. В общем, это одна из тех вещей, к которым нужно стремиться - быть единым целым со своими чувствами, когда мысль сразу рождает действие.

Фото: EPA/JENS KALAENE
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О гибкости

Восточные люди говорят: "Будь гибче. При жизни человек мягкий и гибкий, смерть делает его жестким. Это относится и к телу, и к разуму, и к душе".

Двигайся, как вода. Замирай, как зеркало. Отвечай, как эхо.

О национальности

Считаю я себя китайцем или жителем Северной Америки? Прежде всего, мне хотелось бы чувствовать себя человеком. Мои высказывания схожи с тем, что говорил Конфуций. Мы ведь одна семья, мы все ходим под одним богом и живем под одним небом. Просто так устроен мир и все люди в нем разные.

О кунг-фу

Моя цель - создать первый Институт Кунг-Фу, который позже распространится по всей территории США (для завершения всего проекта я установил срок в 10-15 лет). Моя цель - не только заработок денег. Мотивов много, и среди них есть следующие: я хотел бы, чтобы мир знал о величии этого китайского искусства; мне нравится учить и помогать людям; мне нравится иметь хорошо обеспеченный дом для моей семьи; мне нравится создавать что-то; и последнее, но все же одна из самых важных причин - кунг-фу является частью меня.

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