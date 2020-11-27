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27.11.2020 00:22
Рубрика: Происшествия

Экс-сотрудник ФСБ получил условный срок по делу о невозврате 9 элитных ковров

Текст: Иван Петров

Бывший сотрудник ФСБ России майор Сергей Ренкас приговорен к четырем годам лишения свободы, правда, условно. Его признали виновным в любопытном уголовном деле, действия майора ну никак не соответствовали его должности и статусу.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В 2018 году, согласно материалам дела, майор Ренкас и его сообщник Виктор Ковтонюк предложили представителю общественной организации "Союз дагестанских ремесленников" поставить в приемную ФСБ натуральные ковры ручной работы. Бизнесмен отказать не смог и свою часть сделки выполнил, передав девять плетеных изделий на сумму в 6,5 млн рублей. Впрочем фигуранты изначально заявили предпринимателю, что отдадут деньги не сразу. Да и то только в том случае, если ковры подойдут. В противном случае они обещали их вернуть.

Однако бизнесмен (товар он привез из Дагестана) не увидел ни денег, ни своих ковров. Тогда он написал заявление, которым занялись в военном следственном управлении СК РФ по Москве, поскольку один из подозреваемых был на тот момент действующим офицером ФСБ. По этой же причине дело рассматривал не обычный суд, а военный.

Судья 235-го Гарнизонного военного суда Артем Карпов в итоге признал обоих подсудимых виновными по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".Ренкаса приговорил к четырем годам колонии условно и штрафу 300 тысяч рублей. Ковтонюку дали три года условно и штраф 200 тысяч рублей.

Во время следствия и судебного разбирательства оба обвиняемых находились под подпиской о невыезде.

Стоит отметить, сотрудники ФСБ в отличие от их коллег из других силовых ведомств достаточно редко оказываются на скамье подсудимых.

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