Эксперимент: Электронные паспорта начнут вводить в Москве до декабря 2021 года

После Москвы эксперимент будет распространен на территорию всей страны.

"Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью, - сообщили в МВД России. - Паспорт с электронным носителем информации при этом будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки".

В МВД рассказали, что новый документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем разместят данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте гражданина РФ - о регистрации по месту жительства, о семейном положении, о детях. При этом основные сведения о гражданине РФ будут размещены на самой пластиковой карте.

Отмечается, что данные электронного паспорта можно будет считать с помощью мобильного приложения "без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса".

В настоящее время подходы к организации работы всех заинтересованных сторон обсуждаются на площадках разного уровня, в том числе в правительстве России.

"Основные параметры проекта предстоит определить в рамках системного проекта инфраструктуры оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем, проведение которого взяло на себя Минцифры России", - уточнили в МВД.

Кроме МВД и Минцифры в проекте задействованы правительство Москвы, другие заинтересованные госорганы и бизнес­-сообщество.

Ранее глава Гознака Аркадий Трачук рассказал "РГ", как будет выглядеть электронный паспорт.