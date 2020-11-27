В "Векторе" назвали сроки формирования иммунитета к COVID после вакцинации

Уже через месяц после первой вакцинации "ЭпиВакКороной" формируется иммунитет. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков.

Эксперт добавил, что защитный уровень достигается у разных людей по-своему, но в среднем на это потребуется месяц.

"Соответственно, карантин не нужен", - заметил Рыжиков.

Он также напомнил, что для защиты от внешнего инфицирования необходимо ношение маски после первой и второй вакцинации, так как в это время организм еще не защищен.