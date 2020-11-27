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Это будет хит. На AliExpress появился новый смартфон Xiaomi за 10 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
27.11.2020,  
12:49
Poco M3. Фото: Xiaomi Poco M3. Фото: Xiaomi
Poco M3. Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi начала продажи на AliExpress своего новейшего смартфона Poco M3, оснащенного гигантским аккумулятором на 6000 мАч и стильным блоком камер на 48 Мп (основная, сенсор глубины и макро).

Poco M3. Фото: Xiaomi

Аппарат имеет 6,53-дюймовый дисплей FullHD+ с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и работает на процессоре Snapdragon 662 с 4 Гб памяти. Объем постоянной памяти составляет 64 или 128 Гб. Poco M3 продается глобально, поддерживает сервисы Google Play и русский язык интерфейса, работает на MIUI 12.

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Смартфон также поддерживает быструю зарядку через порт UCB-C, имеет разъем для наушников, слот для SIM-карт и карты памяти 2+1, встроенный FM-радиоприемник. Высокая емкость аккумулятора, как утверждает производитель, позволяет непрерывно смотреть видео на протяжении 17 часов.

Стоимость версии 4/64 Гб - 10053 рубля, 4/128 Гб - 12400 рублей.

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