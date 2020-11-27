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27.11.2020 18:26
Рубрика: Экономика

ФАС России согласовала производителям цены на два дефицитных онкопрепарата

Текст: Светлана Ментюкова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала производителям отпускные цены на два дефицитных онкопрепарата - "ломустин" и "азитиоприн". Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ФАС.

Оба препарата были упомянуты в открытом письме благотворительных фондов президенту Владимиру Путину об отсутствии 26 жизненно важных препаратов для лечения онкозаболеваний. Причиной дефицита данных препаратов, как выяснилось впоследствии, была их низкая цена, не менявшаяся с 2013 года.

Фото: РИА Новости
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В антимонопольном органе пояснили, что постановление правительства РФ № 1771 утверждает порядок установления экономически обоснованных цен на препараты, которые оказались в дефиците по причине низкой цены регистрации. "Задача постановления заключается в том, чтобы компенсировать дефицит жизненно важных препаратов любой ценовой группы и обеспечить систему здравоохранения всеми необходимыми лекарствами, - комментирует заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев. - В случае, если Минздрав России и Росздравнадзор в соответствии с требованиями постановления № 1771 определяют дефицит по препарату в рамках одного международного непатентованного наименования (МНН), и его причина - цена, оно позволяет индексировать эту цену на экономически обоснованный уровень, но не выше цен на эти же препараты, установленные в референтных странах".

Там также сообщили, что при реализации постановления антимонопольное ведомство уже приняло положительные решения по согласованию цен, заявленных производителями препаратов с МНН "азатиоприн" и "ломустин". "Это должно привести к ликвидации их дефицита. Последний вошел в перечень из 26 дефицитных онкопрепаратов", - отметили в ФАС.

Как пояснили в ведомстве, цены на эти препараты были зарегистрированы еще в 2010 году на сильно заниженном уровне. Например, минимальная цена на "ломустин" в России была ниже в 10 раз по сравнению с ценами на него в европейских странах. Это не позволило производителю осуществлять поставку препарата в Россию в нужном объеме", - поясняет Тимофей Нижегородцев.

В ФАС напомнили, что текущая причина ухода препаратов с фармацевтического рынка "носит системный характер и связана во многом с нерентабельностью их производства и поставок, которые были обусловлены фиксацией цен на них в период с 2010 по 2013 год". То есть, речь идет о лекарственных препаратах, которые давно обращаются на рынке. Именно на предупреждение дефицита таких препаратов было направлено постановление правительства РФ № 1771.

После пересмотра цен на препараты с МНН "винкристин", также сообщили в службе, было установлено, что производителями были поданы в Минздрав России и Росздравнадзор некорректные сведения относительно перспектив объема ввода в гражданский оборот препаратов по текущим ценам. Таким образом, отметили в ФАС, Росздравнадзор не установил наличие дефицита препарата, соответственно у ведомства отсутствовало основание для индексации цен в рамках 1771 постановления.

Закупка лекарств для льготников станет еще прозрачней

"На этой неделе антимонопольное ведомство совместно с Минздравом и Росздравнадзором провели совещание с участием производителей "винкристина" по вопросу применения ими постановления № 1771. В частности, до них была донесена информация о важности максимально корректной (консервативной) оценки возможностей собственного производства при текущих ценах. Именно от достоверности и корректности информации, которая представляется производителями в органы власти, во многом зависит качество решений и доступность жизненно важных препаратов для пациентов", - подчеркнул Тимофей Нижегородцев.

В антимонопольном органе также пояснили, что в случае повторного поступления в ведомство документов для оперативного пересмотра цен на препараты с МНН "винкристин", ФАС оперативно рассмотрит их в соответствии с требованиями постановления № 1771. Там отметили, что при проведении экономического анализа представленных цен ФАС учитывает сведения о фактических и планируемых объемах производства препаратов при текущей цене регистрации. "Эти сведения собираются Росздравнадзором со всех производителей препарата в рамках одного международного непатентованного наименования", - подчеркнули там.

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