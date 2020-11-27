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27.11.2020 23:05
Рубрика: Культура

Фильм о последних днях жизни Варлама Шаламова получил приз в Таллине

Текст: Сусанна Альперина

27 ноября объявили победителей кинофестиваля "Темные ночи" в Таллине. Приз Международной федерации кинопрессы - FIPRESCI получила российская картина "Сентенция" режиссера Дмитрия Рудакова. Лента рассказывает о последних днях жизни писателя Варлама Шаламова.

Фото: Видеосервис START
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В аннотации фильма на сайте КиноПоиск говорится: "Прошедший ГУЛАГ поэт и писатель Варлам Шаламов, автор "Колымских рассказов", тихо угасает в доме престарелых, но до последнего продолжает творить. Двое его самых пылких последователей пытаются собрать его творчество воедино и расшифровать каждое слово...".

Комментарий жюри FIPRESCI к диплому, выданному "Сентенции" в Таллинне, следующий: "За формалистическое и вместе с тем поэтическое проявление того, как искусство может пролить свет, пусть и не в цвете, на мир сопротивления и надежды".

В России фильмы выйдет 17 декабря. В ролях: Александр Рязанцев, Павел Табаков, Федор Лавров, Иван Краско, Мириам Сехон, Алена Константинова и другие. Продюсеры - Кира Саксаганская, Михаил Щукин.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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