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27.11.2020 13:38
Рубрика: Власть

Финансирование нацпроекта "Культура" увеличили на 13 млрд рублей

Текст: Наталья Лебедева
Бюджет национального проекта "Культура" до 2024 года будет увеличен на 13 миллиардов рублей и составит более 140 миллиардов. Об этом в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

"Изменения уже происходят, бюджет национального проекта "Культура" увеличится на 13 миллиардов рублей, это действительно большая радость. Теперь в него включены, например, ремонт и реконструкция детских школ искусств. Школы очень часто находятся в тяжелом состоянии, им не хватает музыкальных инструментов, учебно-методических пособий. И благодаря нацпроекту мы рассчитываем выправить эту ситуацию", - отметила она.

Фото: iStock
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Отдельное направление работы, по словам министра, - это гранты творческим коллективам. Экспертные советы ведомства уже определили получателей грантов Правительства РФ на реализацию творческих проектов в 2021 году.

Поддержку получат 30 творческих проектов со всей страны, которые прошли очень строгий отбор. Всего на участие в конкурсном отборе было подано почти 300 заявок: 203 от театров и 89 от музыкальных коллективов и организаций. В частности, была поддержана заявка Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева.

Ольга Любимова также рассказала, что в нацпроекте "Культура" появилось новое важное направление - государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их работников. Кроме того, на поправках ко второму чтению закона о бюджете совместными усилиями с депутатским корпусом удалось увеличить субсидии субъектам Российской Федерации на строительство и реконструкцию домов культуры на селе, приобретение автоклубов, создание модельных библиотек и ремонт детских театров.

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