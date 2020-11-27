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Рубрика: Происшествия

Генпрокурор поручил проверить борьбу с наркотиками в школах и вузах

Текст: Иван Егоров

Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурорам принять дополнительные меры по противодействию распространению наркотиков среди школьников и студентов. Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: iStock
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По данным ГП, анализ состояния законности говорит о значительном количестве совершаемых несовершеннолетними преступлений и правонарушений в сфере потребления и оборота наркотиков. Что, в свою очередь, указывает на доступность наркотиков и психотропных веществ в подростковой среде.

При этом, как отметили в надзорном ведомстве, развитие удаленных средств коммуникации в большей степени определяет латентность таких преступлений.

Как следствие, высоким остается число детей, погибших и отравившихся в результате употребления наркотиков и иных психоактивных веществ.

"Во многих случаях вовлеченными в наркооборот являются учащиеся образовательных организаций, должностные лица которых не принимают необходимых мер по раннему выявлению и профилактике употребления школьниками и студентами наркотиков", - отметили в Генпрокуратуре.

Поэтому, во время проверки, прокуроры дадут принципиальную оценку полноте действий руководителей школ, колледжей и вузов по раннему выявлению и профилактике незаконного потребления обучающимися наркотиков. А также проведению социально-психологического тестирования студентов и школьников, профилактических медицинских осмотров, взаимодействию с медицинскими учреждениями и правоохранительными органами.

Кроме того, по указанию Игоря Краснова, прокурорами будут изучены все материалы и уголовные дела по фактам склонения несовершеннолетних к потреблению наркотиков или их вовлечению в совершение наркопреступлений.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура Борьба с наркотиками

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