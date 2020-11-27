ГИБДД примет дополнительные меры для обеспечения безопасности в непогоду

В ряде регионов из-за непогоды вводятся режимы чрезвычайной ситуации и ограничивается движение. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам перед поездкой ознакомится с оперативной информацией об организации дорожного движения, сообщили в ведомстве.

Из-за сильного снега и "ледяного дождя" в Приморском крае вводился режим чрезвычайной ситуации, было ограничено движение по ряду автодорог, в том числе из-за падения льда с вант закрыт проезд по Русскому мосту во Владивостоке.

Сотрудники Госавтоинспекции несли службу в усиленном режиме и были ориентированы на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию, при необходимости помогали с вызовом технической службы или эвакуатора, оказывали содействие дорожным и коммунальным службам в очистке улично-дорожной сети от поваленных деревьев, организовывали проезд транспорта.

В течение нескольких дней во власти снежной стихии находилась значительная часть Ставропольского края. Из-за непогоды был закрыт ряд участков автодорог. Сотрудники ГИБДД также работали практически в круглосуточном режиме совместно со специалистами экстренных и дорожных служб, оказывали помощь водителям, чьи автомобили стали заложниками снежных заносов и гололеда.

Из "снежного плена" были освобождены десятки грузовых и сотни легковых машин. Для этого автоинспекторы применяли патрульные автомобили УАЗ повышенной проходимости, оборудованные лебедкой, которые были получены подразделениями Госавтоинспекции края в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". К буксировке привлекалась крупнотоннажная техника и автокраны.

Осложнение дорожной обстановки из-за неблагоприятных погодных условий за последние несколько дней отмечалось и в ряде других регионов в центральной части страны, на юге и северо-западе. Произошли крупные дорожно-транспортные происшествия, частой причиной которых становилась неготовность водителей к ухудшению погоды.

Так, в Ленинградской области водитель грузового автомобиля в условиях снегопада при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом ПАЗ, который следовал по городскому маршруту и перевозил 15 пассажиров. В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, 11 пассажиров получили травмы различной тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

Сезонное изменение погодных условий, понижение температуры, осадки и сокращение продолжительности светового дня увеличивают риски совершения дорожно-транспортных происшествий. В октябре и истекшем периоде ноября в условиях зимней эксплуатации автодорог зарегистрировано более 1,3 тысячи ДТП, в которых 173 человека погибли и более 1,9 тысячи получили травмы. Практически в каждом третьем таком происшествии выявлены нарушения обязательных требований к содержанию дорог.

При осложнении погодных условий ГИБДД принимает дополнительные меры, направленные на обнаружение и своевременное реагирование на угрозы безопасности дорожного движения. В частности, в круглосуточном режиме проводится мониторинг и анализ информации о текущем состоянии автодорог.

В случае существенного ухудшения дорожно-транспортной ситуации из-за непогоды сотрудники Госавтоинспекции примут все возможные меры для ликвидации заторовых ситуаций и восстановления бесперебойного движения автотранспорта, обеспечат сопровождение специальной техники, задействованной в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Кроме того, ведомство примет надзорные меры в отношении должностных и юридических лиц, не обеспечивших безопасное эксплуатационное состояние автодорог. Вопросы обеспечения безопасных условий в период зимней эксплуатации дорог находятся на особом контроле комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Также Госавтоинспекция призывает водителей к особой бдительности и осторожности на дорогах при ухудшении погодных условий. В таких ситуациях рекомендуется воздержаться от использования личного транспорта, поездки за пределы населенных пунктов также лучше перенести на более благоприятный период. В случае, если выезд все-таки необходим, следует убедиться в полной технической исправности автомобиля и в пути строго соблюдать правила дорожного движения и меры личной безопасности.

Перед поездкой необходимо ознакомиться с оперативной информацией, касающейся изменений в организации дорожного движения. В случае введения ограничения движения или закрытия участков дорог из-за ухудшения погодных условий соответствующая информация об этом будет оперативно размещаться на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции и в аккаунтах подразделений ГИБДД в социальных сетях.

Сотрудники ГИБДД при несении службы в условиях непогоды ориентированы на проведение опроса водителей на предмет нахождения на автодорогах вне населенных пунктов неисправных транспортных средств, В случае необходимости будет оказана помощь в эвакуации автомобилей и находящихся в них людей, сообщили в ведомстве.