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Рубрика: Экономика

Глава МИД Венгрии заявил о европейском лобби против "чужих" вакцин

Текст: Ирина Невинная

В Европе существует "сильное лобби" против вакцин извне Европейского союза, при этом Венгрия будет действовать в интересах своего народа, решая вопрос с вакциной от COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Пробные поставки вакцины "Спутник V" в Венгрию запланированы на декабрь

Министр прокомментировал договоренность, достигнутую между РФПИ и властями Венгрии о пробных поставках вакцины. "Конечно, есть сильное лобби против вакцин, которые приходят извне Европейского союза, но такова жизнь, мы уже к этому привыкли. И мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место. И в интересах Венгрии получить безопасную вакцину так быстро, как это возможно", - сказал министр.

В Венгрии хотели бы производить российскую вакцину, но на подготовку технологических мощностей уйдет до полутора лет, отметил министр.

"Конечно, было бы здорово, если бы часть производства могла бы развернуться в Венгрии, но я не могу сказать, произойдет ли это. Мы были бы рады, если бы это произошло. Но это технологический вопрос… Компании говорят, что для внедрения новых российских технологий для производства вакцины может потребоваться до полутора лет", - отметил господин Сийярто.

Экономика Отрасли Фарминдустрия В мире Европа Венгрия Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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