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27.11.2020 19:01
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: Объединение фондов ЖКХ и прав дольщиков будет продолжаться в течение года

Текст: Марина Трубилина
Фонд защиты прав дольщиков и Фонд содействия реформированию ЖКХ продолжат выполнять свои обязанности, но некоторые их функции будут объединены. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

"Сейчас мы организационно смотрим, какие их работы объединить и делать более эффективно. У них на самом деле есть общее. Например, Фонд дольщиков достраивает жилье, выплачивает компенсации и освобождает площадки, которые дальше можно реализовать.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Фонд реформирования ЖКХ является активным участником расселения аварийного жилья. И после расселения площадки тоже освобождаются. Сегодня я дал задачу посмотреть совместное использование площадок. Также обсудили, как объединить две программы плюс программу комплексного развития территорий, чтобы собрать ресурсы одного фонда, другого фонда и, используя механизм, попробовать сделать более комплексную застройку территории".

Работа по объединению фондов будет продолжаться в течение года, отметил Хуснуллин. "Мы найдем самую оптимальную систему управления, при этом сократив управленческие издержки", - подчеркнул он.

Экономика ЖКХ Власть Право Жилищное право

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