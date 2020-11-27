Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
18:48 27.11.2020

Хуснуллин предложил отказаться от апартаментов

Правительство провело ряд совещаний по обсуждению статуса апартаментов. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Мы в любом случае этот вопрос будем вносить в Госдуму", - подчеркнул вице-премьер. Уже подготовлены поправки, "до конца года осталось не так много времени", сказал Хуснуллин. Согласно общенациональному плану действий определиться со статусом апартаментов власти должны до конца нынешнего года.

"Я считаю, что от апартаментов как от названия, класса жилья, нужно максимально уходить. Их нужно максимально делать жильем", - сказал Хуснуллин. Из жилья для временного проживания, они превратились в обычное жилье, в котором, однако, жильцы не могут прописаться, вносят повышенную плату за коммунальные услуги, отметил вице-премьер. "В то же время есть реальные апартаменты, где люди проживают как во временном жилье", - добавил он.

Есть разные подходы к тому, как определить статус такого жилья, сказал вице-премьер. "Все-таки я надеюсь, что в ближайшее время мы поставим точку в понятии "апартаменты", - подчеркнул он.

Сейчас читают

Ипотека
26.11.2020

Банк России может ограничить ипотеку с низким первоначальным взносом

Банк России может ограничить ипотеку с низким первоначальным взносом

Продление программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года на длительные сроки может привести к формированию ценового "пузыря", считают в Банке России. В этом случае регулятор способен сделать более дорогой ипотеку с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика

Ипотека
25.11.2020

Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов

Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов

После первой волны пандемии ипотечные заемщики стали активнее закрывать кредиты с опережением графика. В третьем квартале объем досрочно погашенной ипотеки достиг 524,8 миллиарда рублей, и это максимальный квартальный показатель с 2018 года

Земля
22.11.2020

Как исправить ошибки с границами дачного участка

Как исправить ошибки с границами дачного участка

Почему дачникам могут отказывать в оформлении собственности, как исправить реестровые ошибки в документах на землю и когда появятся государственные кадастровые инженеры? Об этом в интервью "РГ" рассказал глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков