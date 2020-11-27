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27.11.2020 18:10
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: Программу льготной ипотеки на новостройки надо продлить

Текст: Алексей Дуэль
Вице-премьер Марат Хуснуллин намерен добиваться продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, передает ТАСС.

"Я как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше, что без этого развитие страны и реализация нацпроектов невозможны", - сказал вице-премьер.

Фото: Дмитрий Кощеев
Льготную ипотеку можно будет взять для покупки частного дома

Иного мнения придерживается глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В ходе пленарного заседания в Госдуме 25 ноября она заявила, что своевременное завершение программы льготной ипотеки позволит избежать формирования "пузырей" на финансовом рынке. Также она упомянула про рост цен на новостройки, который наблюдается в ходе реализации программы.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

Первоначально программа должна была завершиться в декабре 2020 года, однако в конце октября премьер-министр Михаил Мишустин продлил ее действие на полгода.

Идею продолжения программы льготной ипотеки на прошлой неделе поддержал глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его мнению, господдержка может быть продлена и после середины следующего года.

Одним из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки.

Экономика Недвижимость Ипотека Правительство Вице-премьеры Рынок кредитования

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