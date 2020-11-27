Хуснуллин: В росте цен на жилье виновата не только ипотека

Цены на жилье, которые в среднем по стране поднялись за последнее время на 5-10%, выросли не только из-за появления программы льготной ипотеки, считает вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Жилье подорожало, во первых, их-за того, что мы перешли на счета эскроу. Раньше застройщики бесплатно собирали деньги, а теперь за банковское сопровождение платят от 2 до 12%", - сказал Хуснуллин.

Второй фактор - изменение курса доллара. Кроме того, из-за дефицита рабочей силы после закрытия границ поднялись зарплаты рабочих на стройках. "Зарплату каменщику и штукатуру платят уже 80-90 тысяч, и найти не могут. А год назад платили 40 тысяч. Это все ложится тоже в стоимость строительства жилья", - рассказал Хуснуллин.

Также подорожали стройматериалы, даже производимые в России. После изменения курса валют, стало выгодно, например, везти металлолом за границу. Производителям арматуры не хватает сырья, и цены на материалы выросли.

Кроме того, рост цен на жилье может стимулировать строительство в регионах. Строительство может стать более выгодным, что облегчит застройщикам получение банковского финансирования.

"Конечно, ипотека тоже повлияла на повышение цены. Но это не ключевой фактор", - подчеркнул Хуснуллин.