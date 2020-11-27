Кремль: Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря. Как сообщается на официальном сайте Кремля, аккредитация журналистов начнется 29 ноября 2020 года в 12:00.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра Международной Торговли.

Журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего Федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Количество участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.