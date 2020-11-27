Лукашенко гарантировал доплаты за работу с ковидными больными

Сохранение доплат медперсоналу за работу с больными коронавирусной инфекцией гарантировал белорусский руководитель на встрече 27 ноября с коллективом минской 6-й клинической больницы, информирует его пресс-служба. "Доплаты никто не снимет, это установлено указом президента", никто не имеет права его отменить, подчеркнул Александр Лукашенко.

В то же время он обратил внимание, что из-за возникших дополнительных выплат работники здравоохранения в общей статистике по уровню заработной платы значительно опережают ряд других категорий бюджетников. У медиков, уточнил президент, достигнут уровень средней зарплаты, который планировалось обеспечить только к концу пятилетки. Следовательно, добавил он, стоит задача подтянуть уровень доходов у работников в других сферах.

Обратил внимание Лукашенко и на ряд других мер государственной поддержки системы здравоохранения: закупку оборудования, оснащение современных рабочих мест для врачей со всем необходимым инструментарием, в том числе и для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Кстати, по последним официальным данным Минздрава, в Беларуси уже проведено 3 158 352 теста и зарегистрировано 130 012 случаев COVID-19. Прирост за истекшие сутки составил 1 563 человека. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 108 769 пациентов.

За время распространения коронавирусной инфекции скончалось 1 128 человек. Те, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19, уточняют в отраслевом ведомстве.