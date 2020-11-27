Лукашенко: Я сторонник новой Конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался в поддержку новой конституции страны. При этом, как отмечает агентство БЕЛТА, Лукашенко обратил внимание на важность работы над новой версией основного закона, чтобы "не позволить следующему руководителю развалить страну".

Лукашенко отметил, что поддерживает внесение поправок, а также убежден в целесообразности корректировки полномочий главы государства. "Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда", - заявил белорусский президент на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы в Минске.

Он также подчеркнул, что действующая в Беларуси Конституция уже представляет из себя "серьезный и жесткий документ", ее новая версия, по его мнению, в первую очередь должна быть выгодна для всей страны. "У нас очень серьезная Конституция. Казахстан, Россия, мы - пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее…Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась", - заявил Лукашенко.