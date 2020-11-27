Лукашенко посетил 6-ю городскую больницу Минска

Более тысячи людей в белых халатах 6-й минской клинической больницы круглосуточно оказывают помощь больным с инфекцией COVID-19. С начала эпидемии они уже помогли 5,5 тысячи пациентов. Эти данные сообщили Александру Лукашенко 27 ноября во время посещения главой государства столичного медицинского центра, который считается одним из ведущих учреждений здравоохранения.

На его базе созданы городские центры трансфузиологии, травматологии и ортопедии, республиканский центр хирургии кисти и ряд других. Правда, уже с февраля многие структуры больницы перепрофилированы в инфекционные отделения, в которых ежедневно проходят лечение более 700 пациентов. А всего в стационарах белорусской столицы более 4,3 тысячи человек с диагнозом "пневмония", в том числе вызванной коронавирусом - 4 173 человека. Кроме того, на домашнем лечении в Минске более 19 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. В поликлиниках работают 323 контактных группы, а под медицинским наблюдением находятся 11 тысяч контактов первого уровня.

Говоря о социальной поддержке медиков, главный врач клиники Игорь Юркевич доложил президенту, что средняя зарплата в учреждении за октябрь составила более 2,2 тысячи белорусских рублей, при этом у врачей - более 3,3 тысячи, у среднего медицинского персонала - 2,4 тысячи. А у "врачей реанимации зарплата порядка 7-9 тысяч белорусских рублей, - подчеркнул главврач. - Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают". Всего за апрель - октябрь на выплату надбавок медикам по президентскому указу израсходовано более 8,8 млн. рублей, сообщают новостные порталы.

К сожалению, констатируют обозреватели, в республике продолжает расти заболеваемость пневмонией. В стационарах страны сейчас проходят лечение более 25,5 тысячи пациентов, что значительно выше летнего пикового уровня. При этом удельный вес тяжелобольных пациентов - 9,3%, а на ИВЛ находится 461 человек. В этой связи президент признал, что высокая заболеваемость коронавирусом является очень серьезной проблемой для страны и для него как ее руководителя, хотя Беларусь уже сталкивалась с ней в первую волну и наработала определенный опыт.

В клинике Лукашенко напомнил в очередной раз и о желании польских властей переманить в свою страну белорусских медиков. "Нам надо своих больных лечить, но мы готовы и им помочь. Но только давайте по-человечески: вам надо - мы к вам отправим бригаду, поможем", - изложил свою позицию Лукашенко.

Заслушав доклады, глава государства направился в блок с пациентами, заболевшими коронавирусом. Он пояснил, что с посещения больницы Минска начнется серия его визитов по медицинским учреждениям регионов страны. Президент, по его словам, намерен посетить больницы в каждой из областей РБ, чтобы лично удостовериться в том, что помощь оказывается на высоком уровне, и изучить, как усовершенствовать процесс лечения. "Когда очень острый период - надо совершенствовать систему, и мы видим, чего не хватает". В частности, когда был выявлен недостаток аппаратов компьютерной томографии, партия этих аппаратов была закуплена и поставлена в Беларусь при содействии Михаила Гуцериева, напомнил Лукашенко.

Ожидается, что из республиканского бюджета государство направит на борьбу с пандемией до конца года более 800 млн. белорусских рублей (свыше 261 млн. евро).