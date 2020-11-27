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27.11.2020 16:09
Рубрика: В мире

Лукашенко: При новой Конституции я президентом работать уже не буду

Текст: Алексей Чуриков

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после принятия новой Конституции в стране он уже не будет работать президентом. Об этом глава республики заявил в ходе визита 6-й городской клинической больницы в Минске, сообщает агентство БЕЛТА.

Лукашенко: Я сторонник новой Конституции

"Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами Президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. И я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал. Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут", - заявил Александр Лукашенко.

Ранее глава Беларуси рассказал, что выступает за внесение поправок в основной закон страны и убежден в целесообразности корректировки полномочий главы государства. "Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда", - заявил белорусский президент на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы в Минске.

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