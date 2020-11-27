Малыш по карману. В России упали цены на самый дешевый iPhone 12 mini

Российские продавцы спустя буквально несколько недель после старта продаж принялись снижать цены на новейший iPhone 12 mini. Если за модель с 64 Гб просили 69990 рублей, то теперь миниатюрный девайс можно купить за 63990 рублей, свидетельствуют данные ценовых агрегаторов.

iPhone 12 mini имеет ту же аппаратную начинку, что и старший брат iPhone 12. Это процессор Apple A14 Bionic, двойная камера, NFC, eSIM, распознавание лица Face ID, беспроводная зарядка и поддержка аксессуаров MagSafe. Отличие в аккумуляторе меньшей емкости и диагонали экрана - у iPhone 12 mini она составляет 5,4 дюйма.

На российском и глобальном рынке конкурентов у iPhone 12 mini почти нет - крупные производители выпускают смартфоны с диагональю экрана от 6 дюймов и до бесконечности. Единственной альтернативой может стать прошлогодний Samsung Galaxy S10e с экраном 5,8 дюйма. Однако девайс продают минимум за 42 тысячи рублей, что для модели возрастом около двух лет, пожалуй, многовато.