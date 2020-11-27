Медики получат декабрьские выплаты досрочно

Декабрьские выплаты медицинские работники получат заранее, в декабре, сообщила сегодня на совещании с регионами о ходе выполнения поручений президента в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Она напомнила, что с 1 ноября 2020 года изменен порядок выплат медицинским работникам. Теперь это специальные социальные выплаты, которые будут осуществляться Фондом социального страхования исходя из той информации, которую представляют медицинские организации. На это из федерального бюджета Фонду социального страхования до конца года выделено 26,1 млрд рублей.

"Как вы знаете, предыдущий месяц оплачивается в месяце следующем - на основании соответствующей отчетности, которая подается медицинскими организациями. Например, за ноябрь мы будем платить до 15 декабря. Но финансовый год заканчивается, и за декабрь мы должны были бы заплатить 15 января. С учетом того, что в январе достаточно большое количество выходных и праздничных дней, мы приняли решение (и соответствующие указания сейчас до вас будут доведены), что за 25 рабочих дней декабря мы должны будем заплатить медицинским работникам в 2020 году", - подчеркнула Голикова. И добавила, что те рабочие дни, которые останутся в декабре неоплаченными, выплата будет осуществлена уже в январе 2021 года.