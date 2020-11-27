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27.11.2020 14:38
Рубрика: Власть

МИД: Москва удивлена реакции Варшавы на запрос о доступе к разговору братьев Качиньских

Текст: Алексей Чуриков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Варшавы на запрос российской стороны о предоставлении доступа к стенограммам переговоров экс-президента Польши Леха Качиньского с его братом. Речь о диалоге, который они вели по спутниковому телефону непосредственно перед авиакатастрофой под Смоленском. В Москве удивлены столь странной реакции со стороны Польши и ждут ответа на официальный запрос.

Фото: Олег Минеев/РИА Новости
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Ранее польские СМИ сообщили, что такой разговор между братьями имел место и в нем, в частности, упоминается "один из аспектов осуществления полета". Сама же стенограмма и запись приобщены в материалы уголовного дела в Польше.

"Я хотела бы выразить недоумение столь неадекватной реакцией Варшавы. Возможно, дело в том, что данный сюжет не укладывается в раскручиваемую в Польше на протяжении нескольких лет конспирологическую версию причин катастрофы, которая противоречит фактам, которые были отражены в соответствующих докладах Межгосударственного авиационного комитета и польской комиссии по расследованию авиационных происшествий государственной авиации", - цитирует Марию Захарову РИА Новости.

Она также обратила внимание на то, что Варшаве следует более внимательно отнестись к этой информации, которая может быть важной для следствия. "Генеральная прокуратура России ожидает ответа на свой запрос официальным порядком, а не сообщений в польской прессе", - отметила Захарова.

Как сообщала ранее "РГ", Генеральная прокуратура России в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 направила в министерство юстиции Польши запрос о правовой помощи. "С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора", - заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

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