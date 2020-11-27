МИД: Заход эсминца ВМС США в территориальные воды РФ - откровенная провокация

Министерство иностранных дел России заявило о решительном протесте в связи с нарушением российской границы со стороны эсминца ВМС США "Джон Маккейн". Напомним, что 24 ноября американский военный корабль вторгся в территориальное море Российской Федерации в районе залива Петра Великого более чем на 2 километра.

"Американской стороне по военно-дипломатическим каналам был сделан жесткий демарш. В данной акватории корабли должны соблюдать нормы международного права и законодательства Российской Федерации, касающиеся мирного прохода через ее территориальное море. Эти требования были осознанно нарушены с намерением поставить под сомнение международно-правовой статус залива Петра Великого", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

На Смоленской площади заявили о решительном протесте. "Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка. В Вашингтоне хорошо известна позиция России в отношении данной акватории, которая является внутренними водами нашей страны и на которую распространяется суверенитет Российской Федерации. Попытки утверждать иное недопустимы", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ подчеркивают, что подобное "бряцание оружием" со стороны США показывает, что в Вашингтоне осознанно идут на обострение. "Вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических позиций для них являются наиболее предпочтительными", - отмечают в ведомстве.

В заявлении особо подчеркивается, что Россия оставляет за собой право на ответные действия в случае повторения подобных провокаций со стороны США.

"Факт захода американского военного корабля в территориальное море Российской Федерации не создает и не может создавать никаких международно-правовых последствий для статуса соответствующих акваторий. Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем. В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне. Оставляем за собой право на ответные действия", - заключили в МИД РФ.