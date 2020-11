МИД: Заход эсминца ВМС США в территориальные воды РФ - откровенная провокация

Министерство иностранных дел России заявило о решительном протесте в связи с нарушением российской границы со стороны эсминца ВМС США "Джон Маккейн". Напомним, что 24 ноября американский военный корабль вторгся в территориальное море Российской Федерации в районе залива Петра Великого более чем на 2 километра.

Фото: National Museum of the U.S. Navy