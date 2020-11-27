Минск: С особым уважением относятся в странах Содружества к летописи минувшей войны

О том, что к героическим страницам Великой Победы на многомиллионном пространстве Содружества относятся с особым трепетом и сопереживанием, подтвердил и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Он поделился своими эмоциями 27 ноября на презентации выставки "Евгений Халдей. Знамя Победы", которая состоялась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, информирует БЕЛТА.

Тассовским мастером фотографии, напоминает агентство, созданы портреты советских военачальников, офицеров, солдат, летчиков и моряков - героев и простых тружеников войны. По его выразительным сюжетам страна судила о трагических эпизодах борьбы с фашизмом, а некоторые снимки были предъявлены в качестве доказательств для Нюрнбергского трибунала.

Но большинство работ журналиста, напоминает "СОЮЗ", - это не столько свидетельство военного времени, сколько эмоциональное переживание. "Героизм и мужество обыкновенного человека, радость побед и боль поражений, человеческие потери - все это Евгений Ананьевич пережил сам. Его работы пронизаны собственной болью за страну, за поражения и потери и страстным желанием дожить до Победы", - признают критики его творчества.

И чем дальше в прошлое уходят исторические события героизма советского народа, подчеркнул сегодня высокопоставленный российский дипломат, тем больше осознается масштаб подвига, совершенного солдатом великой страны. "Глядя на снимки уникального фотомастера, мы не можем вычленить, где на них изображен белорус, русский, украинец, поляк, еврей, азербайджанец, эстонец. Мы и не должны это делать, потому что это Победа всего народа, а память о ней неделима", - сказал Мезенцев.

Делясь своими первыми впечатлениями от документального вернисажа, заместитель министра культуры России Николай Овсиенко тоже подтвердил историческую логику развернутой экспозиции. "У меня была возможность посмотреть в глаза персонажам, которые благодаря Евгению Халдею удивительным образом остались в вечности. Он прошел всеми фронтовыми дорогами и дал возможность современникам и потомкам вглядеться в эти лица. Если бы автор жил сегодня, его бы точно называли фотохудожником, потому что у него взгляд не репортера, а мастера. Каждый его снимок - это картина, где есть своя драматургия и совершенно удивительное построение кадра", - отметил он.

Со своей стороны заместитель министра культуры РБ Валерий Громада поблагодарил российскую сторону за воплощенную в стенах музея историческую экспозицию. Он выразил уверенность в том, что "общими усилиями мы сумеем противостоять фальсификации истории, в том числе и событий Великой Отечественной войны. Думаю, выставка вызовет неподдельный интерес у белорусских зрителей", - подчеркнул он.

Исторический проект реализован при поддержке министерств культуры Союзного государства, Российского военно-патриотического общества, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, посольства РФ в Беларуси, организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

А ведь свой первый сюжет будущий классик советского фотоискусства, напоминают его биографы, снял в 13 лет на камеру, которую собрал из обыкновенных картонных коробок и линзы от очков вместо объектива. И магия фотографии захватила Евгения Халдея на всю жизнь. Прошло чуть более пяти лет, и талантливого репортера родом из Юзовки, ныне Донецка, пригласили в фотохронику ТАСС. Сотни метров отснятой им пленки запечатлели Керчь и Новороссийск, Ростов-на-Дону и Кубань, Ялту и Севастополь, Болгарию, Румынию и Югославию, Венгрию и Австрию, Германию и Харбин, Порт-Артур, Париж и Канны.