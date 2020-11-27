Мишустин упростил участие малого бизнеса в госзакупках

Премьер-министр Михаил Мишустин упростил участие малого и среднего бизнеса в госзакупках. С предпринимателей не будут требовать подтверждение принадлежности к этой категории.

Организаторы должны самостоятельно выяснить, есть ли сведения о потенциальном исполнителе в едином реестре МСП.

Правило будет действовать и в отношении самозанятых: при проведении закупок с их участием предписывается проверять информацию на сайте ФНС. Это избавит плательщиков налога на профессиональный доход от необходимости собирать справки для подтверждения своего статуса.