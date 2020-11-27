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27.11.2020 11:24
Рубрика: Власть

Мишустин упростил участие малого бизнеса в госзакупках

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин упростил участие малого и среднего бизнеса в госзакупках. С предпринимателей не будут требовать подтверждение принадлежности к этой категории.

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Организаторы должны самостоятельно выяснить, есть ли сведения о потенциальном исполнителе в едином реестре МСП.

Правило будет действовать и в отношении самозанятых: при проведении закупок с их участием предписывается проверять информацию на сайте ФНС. Это избавит плательщиков налога на профессиональный доход от необходимости собирать справки для подтверждения своего статуса.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Господдержка малого бизнеса

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