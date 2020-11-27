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27.11.2020 17:55
Рубрика: Общество

Мурашко назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции начнется в январе-феврале 2021 года, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: iStock
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"То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе-феврале", - приводит его слова агентство РИА Новости. В следующем году получить вакцину от коронавируса могут нескольких десятков миллионов человек. "Мы должны обеспечить иммунную прослойку", - пояснил Мурашко. А в декабре начнется вакцинация людей из групп риска. Это медработники, учителя, сотрудники служб жизнеобеспечения, правоохранительных органов.

На сегодня в России зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат "Спутник V" научного центра имени Гамалеи. Вторая зарегистрированная вакцина - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора. Вакцина от московского научного центра имени Чумакова находится в стадии клинических исследований.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что члены одной семьи могут вакцинироваться разными препаратами, в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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