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27.11.2020 12:59
Рубрика: Культура

Музеи в TikTok собрали более двух миллионов просмотров

Текст: Наталья Лебедева

Российские музеи ушли в TikTok. В рамках проекта #КультурныйTikTok, организованного совместно с "Культура.РФ", пользователи уж смогли посетить 25 виртуальных экскурсий по ведущим музеям страны.

Фото: Пресс-служба Музея Москвы
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Виртуальные экскурсии набрали уже более 318 тысяч просмотров. Суммарное количество просмотров онлайн-туров и видеороликов от музеев в рамках кампании #КультурныйTikTok превысило 2 миллиона.

Этот успешный опыт вдохновил музеи на создание собственных аккаунтов в популярной молодежной соцсети, где они делятся уникальным и креативным контентом в формате коротких видеороликов и трансляций.

Например, Музей Фаберже выкладывает видеоролики с интересными фактами о работах известного ювелирного мастера. Московский Мультимедиа Арт Музей в своем аккаунте приглашает пользователей погрузиться в атмосферу современного диджитал-искусства.

Бахрушинский музей знакомит пользователей платформы не только с историей театра, но и дарит возможность своими глазами увидеть театральные раритеты: старинные русские костюмы, антикварный реквизит и другие. В аккаунте Музея Победы доступны видеоролики с интересными фактами из истории победы в Великой Отечественной войне. Недавно к сообществу TikTok также присоединился Российский национальный музей музыки.

Кроме того, в аккаунте проекта "Культура.РФ" @culturno, количество подписчиков которого уже более 92 тысяч, регулярно появляются видеоролики, посвященные культуре, искусству и истории.

Кампания #КультурныйTikTok продлится до 19 декабря и завершится экскурсиями от Еврейского музея и центра толерантности.

Культура Арт Музеи и памятники

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