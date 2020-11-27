Нацпроект позволил в три раза увеличить производство респираторов

В три раза больше респираторов в месяц будет выпускать компания "Респираторный комплекс", которая в 2020 году стала участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", сообщили "РГ" в Федеральном центре компетенций. Отмечается, что в процессе оптимизации процессов производства выработка респираторов уже выросла на 91,6% - с 2,4 млн до 4,6 млн штук в месяц, а время их изготовления уменьшилось на 85% - с 7670 до 1125 минут.

Увеличить объемы выпуска продукции удалось за счет сокращения производственного цикла, устранения потерь и неэффективности, таких как неравномерная и низкая загрузка операторов и оборудования, лишние перемещения, простои из-за ожидания сырья, материалов и информации, длительная переналадка. Оказалось, что более 90% времени изготовления одной партии респираторов фактически тратилось впустую. Эта потеря была вызвана хаотичным перемещением материалов в потоке - сотрудники предприятия были вынуждены постоянно искать необходимые заготовки.

В результате время переналадки удалось сократить в 12 раз - со 120 до 10 минут в смену. Брак снизился более чем в 5 раз - с 5,5% до 1%. Внедрение системы раннего оповещения о проблемах позволило в 10 раз (с 10 до 1 минуты) сократить время реагирования службы главного механика, а период подготовки и обучения новых сотрудников в компании - в 3 раза - с 6 до 2 недель.

Сейчас на предприятии реализуется инвестпроект, в рамках которого будет закуплено дополнительное оборудование и, как следствие, созданы новые рабочие места. Планируется, что предприятие будет выпускать до 6 млн респираторов в месяц.