"Наполи" почтил память Марадоны победой над "Риекой" в Лиге Европы

Футболисты "Наполи" в четвертом туре Лиги Европы на своем стадионе обыграл "Риеку" - 2:0. На матч игроки неаполитанского клуба вышли в футболках с 10-м номером и фамилией Марадона.

Смерть 60-летнего Диего Марадоны в Неаполе восприняли как личное горе. Аргентинец верой и правдой защищал цвета этого итальянского клуба, завоевав любовь местных болельщиков. В день смерти легенды они вышли на улицу и отдали ему дань памяти. День матча неаполитанцы пришли к стадиону "Сан-Пауло". Толпа людей скандировала фамилию кумира и жгли файеры.

Футболисты "Наполи" вышли на встречу с "Риекой" в футболках с 10-м номером и фамилией Диего Марадоны. Матч, как и все остальные в этот день, начался с минуты молчания в память о 60-летнем аргентинце.

"Наполи" открыл счет в конце первого тайма. На 41-й минуте защитник "Риеки" Армандо Анастазио поразил собственные ворота. После перерыва Ирвин Лосано установил окончательный результат встречи.