Нарышкин встретился с финалистами всероссийского конкурса учителей истории

От личности учителя, особенно в таких предметах, как литература и история, зависит практически все, сказал председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, открывая встречу с финалистами Всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации".

"Научить школьника мыслить самостоятельно, привить ему любовь к своему отечеству под силу только высококлассному педагогу. Поддержка таких учителей - это приоритет Российского исторического общества и фонда "История отечества", - считает глава РИО.

Конкурс историков проводится в пятый раз. В этом году в нем приняло участие 506 человек из всех федеральных округов нашей страны. Они представили запись своего открытого урока, посвященного Великой Отечественной войне. В финал вышли 24 учителя. Между ними поделят "золото", "серебро" и "бронзу"

"Временный переход на онлайн-режим работы коснулся и школьного образования, - констатировал Сергей Нарышкин, поздравляя победителей. - Из-за этого выросла нагрузка на педагогов, многим пришлось осваивать новые технологии, жертвовать личным временем, чтобы практически круглосуточно оставаться на связи со своими учениками, помогая им не отстать от школьной программы. Во многом благодаря этим усилиям удалось сохранить уровень преподавания, не потерять целый учебный год".

Именно по просьбе педагогов в этом году была подготовлена обновленная концепция преподавания учебного курса истории России. "С ее принятием линейный принцип преподавания истории распространился на всю старшую школу, включая 11 классы. На повестке дня стоит вопрос о синхронизации курсов региональной, отечественной и всеобщей истории", - сообщил председатель Российского исторического общества.

По его словам, из года в год происходит конкурсный отбор самых талантливых историков со всей страны. "Отрадно, что многие победители и призеры не только получают заслуженные премии, но и становятся нашими постоянными экспертами. Рассчитываю, что победа в конкурсе откроет перед вами новые профессиональные горизонты", - напутствовал Нарышкин финалистов.

"Знание истории важно для развития каждого человека, - подчеркнул в своем обращении к историкам министр просвещения России Сергей Кравцов. - Оно помогает лучше понимать свою страну, прививает чувство любви к родине, воспитывает и учит молодое поколение на основе духовных и культурных традиций. Совместно с Российским историческим обществом и фондом "История отечества" министерство проводит масштабную работу по развитию преподавания истории, включая в эти процессы научное сообщество экспертов, педагогов и родителей".

Министр отметил, что любое профессиональное состязание для педагога, это возможность переосмыслить свой опыт, проанализировать современные тенденции, увидеть, чем живут коллеги. "Благодаря конкурсу ежегодно открываются новые и яркие педагогические таланты. Их наработки активно распространяются среди коллег в регионах. Все это способствует формированию образа успешного учителя истории, а качество ваших программ приближает нас в общей цели - дать качественное образование каждому ребенку, где бы он не жил", - заключил глава образовательного ведомства.