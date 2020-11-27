Нарышкин встретился с финалистами всероссийского конкурса учителей истории

Новости

В Мытищи пришел бурый медведь 17:02
С 27 ноября москвичи могут наблюдать за МКС 16:57
Мурашко: Нет смысла вводить масочный режим во всей стране 16:48
Генпрокурор поручил проверить борьбу с наркотиками в школах и вузах 16:44
В Москву придет снежный антициклон "Сибиряк" 16:40
Учитель из Нальчика после ссоры со стрельбой попал в реанимацию 16:39
Медики получат декабрьские выплаты досрочно 16:37
Абрамченко: Агропром показал рост даже в условиях пандемии 16:30
В Эрмитаже сделают заготовки для копии гробницы Александра Невского 16:26
В Миннеаполисе неизвестные снесли памятник Джорджу Вашингтону 16:21
Лукашенко: При новой Конституции я президентом работать уже не буду 16:09
В РФ предложили запретить взыскание по долгам более четверти пенсии 16:08
Регионы отчитаются о готовности к проведению вакцинации 16:02
В Якутске арестован ректор агротехнологического университета 15:47
Лукашенко рассказал о новой Конституции и планах Запада в отношении Беларуси 15:41
Джуд Лоу знал о пандемии еще в 2011 году 15:38
Лукашенко: Я сторонник новой Конституции 15:36
Под Владимиром столкнулись грузовик и бензовоз 15:34
Вирусолог: Прививка от гриппа не мешает вакцинации от COVID-19 15:31
Венгрия получила образцы российской вакцины "Спутник V" 15:27
В МО РФ напомнили Германии, к чему приводили переговоры "с позиции силы" 15:26
В Новгородской области крысы будут выявлять онкологические заболевания 15:19
Шойгу поздравил морскую пехоту с 315-летием 15:09
В Москве устраняют скопления мыльной пены на реке Яузе 15:08
Ведущая шоу "Час суда" Елена Дмитриева осуждена за мошенничество 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
27.11.2020 16:00
Рубрика: Общество

Нарышкин встретился с финалистами всероссийского конкурса учителей истории

Текст: Елена Новоселова
От личности учителя, особенно в таких предметах, как литература и история, зависит практически все, сказал председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, открывая встречу с финалистами Всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации".

"Научить школьника мыслить самостоятельно, привить ему любовь к своему отечеству под силу только высококлассному педагогу. Поддержка таких учителей - это приоритет Российского исторического общества и фонда "История отечества", - считает глава РИО.

Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Сергей Нарышкин: Плоды прогресса созревают лишь на почве традиций

Конкурс историков проводится в пятый раз. В этом году в нем приняло участие 506 человек из всех федеральных округов нашей страны. Они представили запись своего открытого урока, посвященного Великой Отечественной войне. В финал вышли 24 учителя. Между ними поделят "золото", "серебро" и "бронзу"

"Временный переход на онлайн-режим работы коснулся и школьного образования, - констатировал Сергей Нарышкин, поздравляя победителей. - Из-за этого выросла нагрузка на педагогов, многим пришлось осваивать новые технологии, жертвовать личным временем, чтобы практически круглосуточно оставаться на связи со своими учениками, помогая им не отстать от школьной программы. Во многом благодаря этим усилиям удалось сохранить уровень преподавания, не потерять целый учебный год".

Именно по просьбе педагогов в этом году была подготовлена обновленная концепция преподавания учебного курса истории России. "С ее принятием линейный принцип преподавания истории распространился на всю старшую школу, включая 11 классы. На повестке дня стоит вопрос о синхронизации курсов региональной, отечественной и всеобщей истории", - сообщил председатель Российского исторического общества.

По его словам, из года в год происходит конкурсный отбор самых талантливых историков со всей страны. "Отрадно, что многие победители и призеры не только получают заслуженные премии, но и становятся нашими постоянными экспертами. Рассчитываю, что победа в конкурсе откроет перед вами новые профессиональные горизонты", - напутствовал Нарышкин финалистов.

"Знание истории важно для развития каждого человека, - подчеркнул в своем обращении к историкам министр просвещения России Сергей Кравцов. - Оно помогает лучше понимать свою страну, прививает чувство любви к родине, воспитывает и учит молодое поколение на основе духовных и культурных традиций. Совместно с Российским историческим обществом и фондом "История отечества" министерство проводит масштабную работу по развитию преподавания истории, включая в эти процессы научное сообщество экспертов, педагогов и родителей".

Министр отметил, что любое профессиональное состязание для педагога, это возможность переосмыслить свой опыт, проанализировать современные тенденции, увидеть, чем живут коллеги. "Благодаря конкурсу ежегодно открываются новые и яркие педагогические таланты. Их наработки активно распространяются среди коллег в регионах. Все это способствует формированию образа успешного учителя истории, а качество ваших программ приближает нас в общей цели - дать качественное образование каждому ребенку, где бы он не жил", - заключил глава образовательного ведомства.

Общество Образование Общество История

Главное сегодня

Путин проведет пресс-конференцию с элементами Прямой линии
Медики получат декабрьские выплаты досрочно
Шойгу объявил о начале массовой вакцинации в войсках от COVID-19
Российские системы возглавили рейтинг лучших средств ПВО
Венгрия получила образцы российской вакцины "Спутник V"
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники