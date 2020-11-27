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27.11.2020 12:47
Рубрика: Культура

Оксана Акиньшина сыграет в новом сериале "Контейнер" суррогатную мать

Текст: Сусанна Альперина
Кадр из сериала. Фото: Видеосервис START Кадр из сериала. Фото: Видеосервис START
Кадр из сериала. Фото: Видеосервис START

Помните, как красиво смотрелась Оксана Акиньшина в роли беременной подруги главного героя в фильме Валерия Тодоровского "Стиляги"? Теперь у актрисы появилась возможность продолжить тему в своем творчестве. Оригинальный сериал START "Контейнер", о начале съемок которого сегодня объявил видеосервис, расскажет историю 27-летней Саши, которая зарабатывает на новую жизнь суррогатным материнством. Сериал снимает команда одного из самых успешных проектов START "257 причин, чтобы жить" - креативный продюсер Алексей Ляпичев и режиссер Максим Свешников.

Фото: предоставлено IVI
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Согласно описанию сериала, вопреки общей практике, суррогатная мать Саша (Оксана Акиньшина) переезжает в дом заказчиков на время беременности. Девушка оказывается в другом для себя мире - в доме богатого чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Мария Фомина). Для них Саша - "контейнер", новая игрушка. То, что вначале представлялось как безопасное решение и забота о будущем ребенке, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома. За роскошным фасадом элитного поселка скрываются неприглядные тайны. Свой секрет есть и у Саши.

В сериале будет восемь серий. В нем также сыграют Юлия Ауг, Артем Быстров, Мария Лобанова, Нино Кантария и другие.

"Мы живем в мире, где любую услугу можно получить не вставая с дивана. Наука и медицина сделали огромный шаг вперед. Настолько, что самый важный момент в жизни - появление ребенка на свет - стал обыденной и востребованной услугой. Теперь это не таинство, а набор процедур, в результате которых ты не просто "получаешь" ребенка, но можешь заранее быть уверенным в его здоровье, поле и цвете глаз. Нам стало интересно понять мотивацию, чувства и эмоции двух сторон процесса: заказчика и исполнителя", - рассказывает креативный продюсер Алексей Ляпичев.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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