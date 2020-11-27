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27.11.2020 12:51

Омоновец cпас женщину с ребенком от стаи бездомных собак

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Офицер ОМОН отбил женщину с ребенком от стаи бездомных собак. Случай произошел около двух недель назад - о поступке сотрудника Росгвардии стало известно из письма благодарной жительницы Самары, поступившего в адрес его руководства.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что женщина вместе со своей маленькой дочкой гуляла в одном из новых микрорайонов города. Из расположенного рядом леса выскочила стая бездомных собак и набросилась на молодую маму с ребенком.

Фото: Из архива Дарьи Голявинской
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Одна из собак вцепилась в ногу сидевшего в коляске ребенка и пыталась ее вытащить. Девочка сильно испугалась. Мама отгоняла животных, звала на помощь, но никто не откликался.

По словам молодой женщины, было очень страшно. И тут она увидела, как от магазина к ним бежит мужчина с двумя пакетами в руках. Бросив свою ношу, он кинулся на собак и стал их отшвыривать. Одно из животных вцепилось ему в куртку и оторвало рукав. Но это его не остановило. В конце концов мужчина в одиночку разогнал целую стаю, в которой было не менее десятка разъяренных псов.

Придя в себя, женщина спросила, как его зовут и где он работает. Он сказал, что его зовут Александр, и что он служит в Росгвардии. В ходе разговора выяснилось, что в этот день у них с женой была годовщина свадьбы. А в пакетах он нес из магазина продукты к праздничному столу. Женщина обратилась к командованию Росгвардии с просьбой передать искреннюю благодарность Александру. "Он наш спаситель и ангел-хранитель", - говорится в письме.

Александр - офицер ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Он участник боевых действий, награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка". Срочную службу проходил в морской пехоте.

Сейчас решается вопрос о поощрении сотрудника.

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