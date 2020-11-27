Перед стартом этапа Кубка мира по биатлону выявлено 15 случаев COVID-19

Пятнадцать случаев коронавируса среди представителей сборных выявлено перед стартовым этапом Кубка мира по биатлону. Об этом информирует норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

Этап состоится в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же, к слову, состоится и второй этап (3-6 декабря).

Всего в Финляндию на соревнования прибыли 700 человек, включая спортсменов, тренеров и других членов национальных команд. Случаи COVID-19 были выявлены в сборных России, Молдавии, Латвии, Франции и Румынии. В нашей сборной это Антон Бабиков, а также врачи Евгений Шутов и Роман Лейфер и массажист Валерий Лашин.