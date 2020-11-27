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27.11.2020 11:50
Рубрика: Спорт

Перед стартом этапа Кубка мира по биатлону выявлено 15 случаев COVID-19

Текст: Артур Нанян

Пятнадцать случаев коронавируса среди представителей сборных выявлено перед стартовым этапом Кубка мира по биатлону. Об этом информирует норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Сборная России по биатлону допущена к первому этапу Кубка мира в Финляндии

Этап состоится в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же, к слову, состоится и второй этап (3-6 декабря).

Всего в Финляндию на соревнования прибыли 700 человек, включая спортсменов, тренеров и других членов национальных команд. Случаи COVID-19 были выявлены в сборных России, Молдавии, Латвии, Франции и Румынии. В нашей сборной это Антон Бабиков, а также врачи Евгений Шутов и Роман Лейфер и массажист Валерий Лашин.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021 Пандемия коронавируса COVID-19

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