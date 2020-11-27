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27.11.2020 19:13

Петр Фрадков вошел в руководящий состав Союза машиностроителей России

Председатель ПСБ Петр Фрадков включен в состав руководства Союза машиностроителей России. Он будет курировать Чувашскую Республику.

Расширенное заседание бюро СоюзМаша и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", на котором было принято решение, состоялось 27 ноября 2020 года. На нем Петр Фрадков отметил важность деятельности СоюзМаша, способствующей созданию на базе отечественного машиностроительного комплекса конкурентоспособной и инновационной экономики России.

"ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса страны активно взаимодействует со всеми участниками российского машиностроения и поддерживает предприятия высокотехнологичных отраслей, чтобы совместно пройти через те трудности, с которыми столкнулся весь мир", - отметил глава ПСБ.

Он также добавил, что Чувашия является одним из приоритетных для ПСБ регионов с точки зрения участия банка в инвестиционных проектах республики и развития ее промышленных предприятий, в том числе машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. "Мы активно участвуем в реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-24 годы, которая предполагает мощное развитие и модернизацию промышленного комплекса региона. Отдельное приоритетное для нас направление в регионе - увеличение доли выпуска гражданской продукции предприятиями", - рассказал Петр Фрадков.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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