Почему Марадона дружил с политиками, которых отвергал Запад

Его считали одним из величайших футболистов всех времен, но Диего Марадона имел огромное влияние и за пределами футбольного поля. Он дружил с некоторыми из самых выдающихся и отвергаемых Западом левых лидеров Латинской Америки, включая кубинского лидера Фиделя Кастро, президентов Венесуэлы Уго Чавеса и Боливии Эво Моралеса.

Этому способствовало то, что Марадона, родившийся в криминализированных трущобах Буэнос-Айреса, где не было питьевой воды и канализации, и поднявшийся с самых низов, как никто из мировых знаменитостей проникся нуждами униженных и обездоленных, понимал и защищал их.

Фидель - второй отец

Покойный кубинский лидер был настолько близким другом гения футбола, что Марадона сделал татуировку с лицом Фиделя Кастро на своей ноге. Кстати, на предплечье Марадона сделал татуировку с изображением соратника Кастро, своего не менее легендарного соотечественника, аргентинца Эрнесто Че Гевары. По совпадению, Марадона и Фидель умерли в один день, 25 ноября, с разницей в четыре года, напоминает ВВС. Их отношения углубились, когда футболист на несколько лет поселился на Кубе, чтобы оправиться от наркозависимости.

В 2000 году после страшного сердечного приступа великий Диего был настолько плох, что лечить его отказывались ведущие аргентинские и европейские клиники. Вылечили Марадону от наркотической зависимости кубинские врачи. Бунтарь по жизни приехал на Остров свободы по личному приглашению революционера по жизни и также бунтаря Фиделя Кастро. "Для меня он - бог", - сказал знаменитый футболист о команданте. Лидер кубинской революции приезжал навестить легенду футбола в медицинский центр Ла Прадера.

Немощного, выглядевшего глубоким стариком, 40-летнего аргентинца подняли на ноги, за несколько месяцев, на пляже, под теплым кубинским солнцем вывели из ослабленного организма токсины, которые пропитали его. Марадона ожил, воспрял духом и больше никогда не прикасался к наркотикам. Впоследствии он проходил еще один курс реабилитации на Кубе и настолько проникся духом кубинской революции, что сделал на своем теле татуировки с изображением Че Гевары и Фиделя Кастро. "Меня часто обвиняют в том, что я коммунист. Нет. Я - фиделист", - однажды заявил журналистам Диего Марадона.

Гений футбола как-то сказал, что Кастро часто звонил ему по утрам, чтобы поговорить о политике и спорте и поддержать его выздоровление. "Фидель был мне как второй отец", - признавался Марадона, последний раз посещавший Кастро в 2013 году. "Диего - отличный друг и очень благородный человек. Нет никаких сомнений в том, что он замечательный спортсмен и поддерживает дружбу с Кубой без какой-либо материальной выгоды для себя", - однажды сказал Кастро о футболисте. Свою автобиографию аргентинская звезда посвятила, в частности, Кастро. Марадона был одним из немногих, кто присутствовал рядом с самыми близкими членами семьи Фиделя на кладбище в Сантьяго, когда Рауль Кастро поместил капсулу с прахом брата в огромный камень-надгробие.

В лице Чавеса встретил великана

Марадона также был близок с покойным лидером Боливарианской республики Венесуэла Уго Чавесом. В 2005 году он поехал в Каракас, чтобы навестить венесуэльского лидера в его президентском дворце. После встречи с Чавесом Марадона сказал, что шел на встречу с "великим человеком", а вместо этого нашел "великана". "Все, что делает Фидель, все, что делает Чавес, для меня - лучшее, что можно сделать", - сказал он позже в еженедельном телешоу Чавеса в 2007 году.

После известия о смерти Марадоны нынешний лидер Венесуэлы Николас Мадуро поделился следующим видео с Марадоной и Кастро, сказав: "Я делюсь этим прекрасным видео, которое показывает нам команданте Фиделя Кастро и Марадону, в очень приятном для двоих моменте шутки, который говорит нам, что этим стоит жить. Спасибо за жизнь, спасибо, Святой Бог!".

Совсем недавно Марадона поддержал Эво Моралеса, когда последний покинул Боливию после массовых протестов и давления со стороны армии. Марадона назвал смену власти в Боливии "переворотом". "Я сожалею о перевороте, организованном в Боливии. Прежде всего для боливийского народа и для Эво Моралеса, хорошего человека, который всегда работал для самых бедных", - написал он в своем Instagram.

Защищал обездоленных и угнетенных

Базирующаяся в Каире и ориентированная на Ливию компания Afrigate заявила, что Марадона был "одним из сторонников ливийского народа против блокады, введенной западными державами в течение последних двух десятилетий 20-го века". Группа похвалила его "вечную гуманитарную позицию в поддержку угнетенных" в дополнение к его "футбольному героизму".

Одна из его самых известных не футбольных историй была связана с открытой критикой Ватикана, когда Папой был Иоанн Павел II, и о том, что Марадона воспринял как недостаток внимания к проблемам бедных. Много лет спустя, когда понтификом стал аргентинец, Марадона вновь обрел доверие к Католической церкви. Он несколько раз встречался с Папой Франциском в Ватикане после того, как тот был избран в 2013 году первым понтификом из Латинской Америки.

Поклонники игрока из индийского штата Западная Бенгалия, помешанного на футболе, также оплакивают кончину своего героя. Марадона посещал Калькутту в 2008 и 2017 годах. "Марадона был изумлен, увидев, насколько страстно любит его наш город", - говорится в статье газеты Bartaman о его визите в 2008 году, когда около 50 тысяч человек собрались в аэропорту Калькутты, чтобы приветствовать легенду. В 2017 году он присутствовал при открытии своей бронзовой статуи высотой 3,7 метра в Калькутте.

В 2018 году он также посетил Беларусь: "Он поцеловал белорусскую землю в Бресте и сказал, что хочет остаться и жить в Беларуси", - напоминает "Комсомольская правда в Беларуси". Тогда Марадона сказал, что хотел бы встретиться с президентом Александром Лукашенко и сфотографироваться с ним. "У меня большие воспоминания о Фиделе Кастро, Чавесе, Мадуро, Каддафи. Я также знаю Путина. Теперь я хочу сфотографироваться с Лукашенко. Надеюсь, он станет нашим поклонником после этого", - сказал тогда Диего Марадона.

Между тем

Огромные толпы поклонников отдали последнюю дань уважения легенде футбола Диего Марадоне в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Гроб Марадоны - задрапированный национальным флагом Аргентины и с футболкой с № 10 на спине - был выставлен на всеобщее обозрение в президентском дворце в четверг, 26 ноября. Тысячи людей прошли мимо гроба футболиста, плача, посылая поцелуи и молясь. Позже люди выстроились вдоль улиц, когда проезжал его похоронный кортеж. В Аргентине продолжается трехдневный национальный траур по любимцу нации.