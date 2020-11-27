Появились подробности по первому спин-оффу "Ведьмака"

Информация по ранее анонсированному первому спин-оффу угрюмого фэнтези "Ведьмак" претерпела некоторые важные коррективы.

Напомним: ранее появились инсайдерские данные, что по центру шоу The Witcher: Blood Origin от Netflix выступят два женских персонажа, включая эльфийку. То есть всё по повесточке. А события шоу развернутся за двенадцать веков до тех, что рисует "базовый" сериал.

Но теперь вот новая вводная: согласно GreenScene, спин-офф будет не столь гендерно однобок, как нагнеталось перед этим, и компанию молодой эльфийке Эйл составит все-таки мужчина. Хотя тоже эльф - крупная и сильная особь Фьялл, из другого, противоборствующего клана.

В настоящее время идет кастинг. Причем циркулирует слух, что Фьялла, якобы, может сыграть Джейсон Момоа, кхал Дрого из "Игры престолов". Стриминг этот слух не комментирует.

О спин-оффе было объявлено летом - Лорен Хиссрич, шоураннер "Ведьмака", уже занимается проектом. Его события будут сконцентрированы на Сопряжении сфер, после которых в мире Геральта и появились монстры и "заработала" магия.

Сроки реализации первого сезона, состоящего из шести эпизодов, не указываются.