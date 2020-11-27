Польша выдаст дополнительные транзитные разрешения автоперевозчикам из РФ

Польша выделит российским автотранспортным компаниям дополнительно 10 тысяч разрешений для транзитных и двусторонних перевозок на этот год, сообщили в Минтрансе. Кроме того, стороны согласовали увеличение контингента разрешений и на следующий год.

Дополнительные разрешения должны поступить для российских перевозчиков до 4 декабря. Действовать они будут до 16 марта 2021 года. "Учитывая, что основной поток российских грузоперевозок идет транзитом через Польшу, важно обеспечить потребность отечественных перевозчиков в достаточном количестве разрешений на данном направлении", - пояснили в Минтрансе. Решение было согласовано в ходе онлайн-заседания смешанной российско-польской комиссии

Польша также дала предварительное согласие увеличить контингент разрешений и на следующий год. То есть российские перевозчики получат дополнительно 10 тысяч двусторонних и транзитных разрешений. Как пояснили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, в результате, общее количество польских разрешений в 2021 году будет увеличено до 210 тысяч. До принятых решений на 2021 год Польшей было выделено 200 тысяч разрешений.

Разрешения предъявляются при каждом пересечении границы и действуют один раз. Количество разрешений согласовывается сторонами на паритетной основе. Россия полученный объем бланков от польской стороны распределяет между своими транспортными компаниями.

Участки рынка достигнутые договоренности оценивают положительно, хотя и говорят, что этого количества разрешений все равно недостаточно для полного обеспечения потребностей транзитных перевозок. Между Россией и Западной Европой через Польшу идет интенсивный товарообмен продуктами питания, одеждой, спортивной экипировкой, тканями, утеплителями, фурнитурой. Также перевозится мебель, лекарства и медицинские товары, станки и электрооборудование.

В этом году из-за пандемии произошло некоторое снижение перевозок весной, но с лета поток начал восстанавливаться. Так что к концу года некоторые российские автотранспортные компании даже полностью выбрали свой лимит разрешений на проезд.

Однако заметное снижение объема перевозок произошло после ведения санкций против России в 2014 году и ответного продовольственного эмбарго, отмечает юрисконсульт Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Валерий Третьяков. "Из-за снижения курса рубля сейчас экспортерам выгодно везти товары в Европу. Но найти груз для обратного рейса в Россию тяжело", - поясняет он.

Получается, российская сторона больше заинтересована в увеличении количества разрешений на транзит грузов. Потому ранее польская сторона не шла на увеличение контингента разрешений. Вероятно, сейчас у нее также появился какой-то интерес, замечают участники рынка.