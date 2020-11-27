Пробные поставки вакцины "Спутник V" в Венгрию запланированы на декабрь

Россия готова познакомить венгерских специалистов с клиническими исследованиями российской вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 27 ноября, на пресс-конференции в Будапеште.

"Российская сторона с удовольствием примет на следующей неделе коллег из Венгрии, чтобы познакомить их с работой наших лабораторий и производственных площадок, на которых выпускается вакцина Спутник V", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о ее безопасности.

Он также напомнил, что Россия в свое время внесла огромный вклад в борьбу с полиомиелитом, предложив миру вакцину от этого заболевания. "Историческая память должна присутствовать у всех. Культура разработки, культура производства - это то, что не рождается случайно", - подчеркнул Мурашко.

В числе преимуществ российского препарата он назвал его температуру хранения - от -19 до +8 градусов. Визит в Россию специалистов из Венгрии запланирован на следующей неделе, а первые пробные поставки могут быть уже в декабре.