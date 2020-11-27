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27.11.2020 15:04
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Совбезом РФ борьбу с киберпреступностью и Карабах

Текст: Кира Латухина
Основной темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ стало повышение эффективности борьбы с преступностью в сфере компьютерной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Совещание прошло в режиме видеоконференции.

Участники обсудили работу российских миротворцев и гуманитарной миссии в Карабахе. Владимир Путин рассказал о своих телефонных контактах с лидерами Азербайджана и Армении.

Также затрагивались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.

В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Путин проведет пресс-конференцию с элементами Прямой линии
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