Путин проведет большую пресс-конференцию 17 декабря в новом формате

В Кремле объявили начало аккредитации на участие в ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Мероприятие состоится 17 декабря, аккредитоваться на него можно будет с 29 ноября до 17 часов по московскому времени 2 декабря.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции", - сообщили в пресс-службе Кремля. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра Международной Торговли.

А региональные корреспонденты останутся в своих округах: для связи с Москвой будут организованы специальные площадки. При этом количество участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.

Аккредитация будет идти только на сайте www.kremlin.ru (президент.рф). Предусмотрены квоты: один корреспондент от печатного или онлайн-издания, один фотокорреспондент, одна съемочная группа от телевизионного СМИ (корреспондент и оператор). Российские СМИ должны быть зарегистрированы в Роскомнадзоре, а иностранные журналисты аккредитованы при МИД РФ.

Площадки для участия в пресс-конференции будут в Центральном федеральном округе (Москва и Тула), Северо-Западном федеральном округе (Санкт-Петербург), Южном федеральном округе (Ростов-на-Дону), Северо-Кавказском федеральном округе (Ставрополь), Приволжском федеральном округе (Нижний Новгород), Уральском федеральном округе (Екатеринбург), Сибирском федеральном округе (Новосибирск) и Дальневосточном федеральном округе (Владивосток).

Список аккредитованных журналистов и адреса площадок будут опубликованы 11 декабря на сайте www.kremlin.ru (президент.рф). Журналисты получат электронные письма о порядке прохода и принципах работы.