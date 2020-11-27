Путин проведет пресс-конференцию с элементами Прямой линии

В этом году традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в необычном формате в связи с пандемией. Помимо уже привычного режима видеоконференции, новшеством станет то, что вопросы смогут задавать не только журналисты, но и другие граждане. Для этого им понадобится специальное приложение.

Мероприятие состоится 17 декабря. Президент выйдет на связь из своей резиденции Ново-Огарево, где будет оборудована студия. Владимир Путин сможет видеть всех участников во всех точках. "В этом году мероприятие будет дополнено элементами Прямой линии", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Обычно и Прямая линия, и пресс-конференция продолжаются несколько часов. Отвечая на брифинге на вопрос о том, сколько же отвели в Кремле на этот новый формат, Песков пояснил, что точно определить это нельзя. "Но можно с уверенностью сказать, что учитывая точки (сбора журналистов - прим. "РГ") , симбиоз Прямой линии и пресс-конференции, конечно, можно предположить, что это будет весьма продолжительное мероприятие и насыщенное по содержанию", - заметил он. Модерировать его будет Песков из Центра международной торговли, куда пригласят федеральных и зарубежных журналистов, пока президент не решит продолжить самостоятельно общение с представителями СМИ.

Массив вопросов от граждан будут обрабатывать волонтеры ОНФ. Присылать свои обращения, в том числе и видео, можно будет через приложение "Москва-Путину", доступное для скачивания с 6 декабря. Там же можно и посмотреть пресс-конференцию. Волонтеры будут находиться в Москве и будут предоставлять гражданам возможность задать вопрос или зачитывать обращения, которые поступят через приложение.