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27.11.2020 12:07
Рубрика: Власть

Лекарства больным коронавирусом будут выдавать врачи скорой помощи

Текст: Любовь Проценко
В Москве вводятся дополнительные меры на фоне роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В столице заработают 12 КТ-центров, лекарства пациентам с коронавирусом будут выдавать врачи скорой помощи, колл-центры поликлиник усилят, а горожан, проживающих вместе с заболевшими COVID-19, будут тестировать дважды. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

"Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается весьма напряжtнной. Сегодня мы зафиксировали новый антиркорд вновь выявленных случаев заболевших. Всю последнюю неделю мы видим рост госпитализаций, в среднем мы госпитализируем от 1 500 до 1 700 человек в сутки. Уже третий месяц, всю осень, московская система здравоохранения работает с огромной нагрузкой. При этом на сегодняшний день мы имеем достаточный резерв коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией - около 5 тысяч. В то же время особая нагрузка ложится на поликлиники, на амбулаторную помощь. Мы приняли ряд мер, направленных на усиление амбулаторного звена", - рассказала вице-мэр.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Анастасия Ракова отметила, что в столице дополнительно заработают 12 новых КТ-центров, которые в круглосуточном режиме будут оказывать помощь больным коронавирусом, включая полную диагностику и выдачу необходимых лекарственных препаратов.

Кроме того, на работу в поликлиники направлено 300 сотрудников центров госуслуг, которые усилят колл-центры поликлиник. Чтобы сократить время на доставку лекарств и снизить нагрузку на врачей поликлиник, выдавать противовирусные препараты горожанам будут работники скорой помощи.

Также вице-мэр подчеркнула, что горожан, проживающих вместе с лицами с подтвержденным коронавирусом, будут тестировать не только в начале болезни, но и к концу изоляции.

Ракова напомнила, что в столице ускорили информирование москвичей о результатах тестов на коронавирус. Результаты теста на COVID-19 москвичам теперь приходят по смс. За неполную неделю горожане получили более 150 тысяч сообщений с результатами тестов на коронавирус.

В заключение вице-мэр добавила, что, по данным врачей, две трети людей, поступающих в больницы, не обращались за помощью в поликлинику и занимались самолечением. Ракова призвала горожан вовремя обращаться к врачу и напомнила, что медицинские учреждения обеспечены достаточным объемом лекарственных препаратов, которые выдаются пациентам, нуждающимся в лекарственной терапии, бесплатно.

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