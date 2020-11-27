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27.11.2020 17:12

Молодежь Нововоронежа участвует в творческом конкурсе "БЛОГЕР Today"

Проект "БЛОГЕР Today" направлен на творческое развитие молодежи в городах-спутниках АЭС России. Он призван помочь молодым людям в освоении новой актуальной профессии. Учредитель конкурса "БЛОГЕР Today" - Фонд содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" (Фонд "АТР АЭС"). Проект реализуется при поддержке Концерна "Росэнергоатом".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В конкурсе участвует молодежь и подростки от 15 до 20 лет. В качестве заявки жюри рассматривает авторские видеоролики, посвященные событию или объекту города, в котором проживает юный блогер. Хронометраж ролика - от полутора до пяти минут, причем от каждого участника принимается только одно видео в качестве заявки.

Работы принимаются до 7 декабря 2020 года на электронный адрес info@anppt.ru с пометкой "На конкурс "БЛОГЕР Today". Итоги конкурса будут подведены 11 декабря 2020 года.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Нововоронеж - молодой, динамично развивающийся город, поэтому наши молодые блогеры не испытывают затруднений с выбором темы для видеороликов. Пожелаем всем участникам удачи, ведь победителей ждет хороший приз: авторы лучших работ съедутся на обучающую смену "Академия блогеров" со 2 по 12 января следующего года", - отметил глава городского округа город Нововоронеж, председатель Фонда "АТР АЭС" Николай Нетяга.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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