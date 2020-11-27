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27.11.2020 / 22:56
Текст: Сергей Бабкин

Москва признана лучшим туристическим городом мира

Второй год подряд Москва выиграла главную премию престижного конкурса World Travel Awards. Как сообщил "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин, столица первенствовала в номинации "Лучшее туристическое направление" в категории "Город".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Наш любимый город по праву "туристическая столица мира". Очень приятно, что за Москву голосовали не только эксперты, но и туристы", - написал Сергей Собянин в соцсети.

Мэр уточнил, что церемония гранд-финала конкурса должна была проходить в Москве, но из-за пандемии ее перевели в онлайн. По словам Сергея Собянина, все планы по развитию туристической отрасли будут реализованы, как только позволит эпидситуация.

"Уверен, когда откроются границы, мы будем снова приятно удивлять гостей. Будет новый подъем отрасли - все соскучились по путешествиям и хорошим впечатлениям", - добавил Сергей Собянин.

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