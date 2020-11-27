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27.11.2020 13:55
Рубрика: В мире

Москва впервые вошла в топ-20 городов мира по привлекательности для жизни экспатов

Текст: Ирина Огилько
Российская столица впервые вошла в двадцатку лучших городов для проживания экспатов - наемных сотрудников, приехавших из-за границы. Лидерами среди городов стали Валенсия, Аликанте и Лиссабон. Такие данные приводятся в ежегодном отчете Expat Insider 2020 от InterNations.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Авторы исследования опросили свыше 15 тысяч человек, представляющих 173 национальности и проживающих в 181 стране. Респонденты оценивали 66 городов по ключевым показателям: качество жизни, финансы и жилье, городская и рабочая жизнь.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Валенсия стала лучшей по показателям качества жизни и ее стоимости. Положительно оценили проживание там 90% опрошенных экспатов.

Участники опроса отмечают, что при этом в испанских городах у экспатов могут возникнуть сложности с поиском работы, а столица Португалии может расстроить состоянием местной экономики и не самым доступным жильем.

В топ-10 лучших городов для экспатов также попали Панама-Сити, Сингапур, Малага, Буэнос-Айрес, Куала-Лумпур, Мадрид и Абу-Даби. Жители этих мегаполисов довольны своим финансовым положением и жилищными условиями.

Аутсайдерами рейтинга оказались Сеул (64-е место), Рим (65-е место) и Эс-Салимия (66-е место). В Кувейте, по словам экспатов, трудно найти друзей, в итальянской столице нет перспектив для карьеры, а в Корее непросто соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

Среди худших городов также Милан, Найроби, Париж, Йоханнесбург, Сантьяго-де-Чили, Дублин и Гонконг. Москва занимает в рейтинге 17-ю строчку: в российской столице экспатам нравятся работа и жилищные условия, а также дружелюбие местных жителей.

В список лидеров также вошли Панама-Сити, Сингапур, Малага, Буэнос-Айрес, Куала-Лумпур, Мадрид и Абу-Даби.

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